Während Android Maeve (Thandie Newton) sich absichtlich von einem Freier strangulieren lässt, um ins Labor zu gelangen, stößt Bernard (Jeffrey Wright) auf weitere Hosts mit Anomalien. "The Man in Black" (Ed Harris) und Teddy geraten auf der Suche nach Wyatt in eine Schießerei mit Soldaten. - In einem Wildwest-Freizeitpark der Zukunft werden Androiden zur Gefahr: spektakuläre Sci-Fi-Serie nach einer Story von Michael Crichton ("Jurassic Park"). In Google-Kalender eintragen