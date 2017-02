Beate Uhse TV 22:00 bis 22:30 Erotik The Sex Factor Showtime USA 2017 Stereo 16:9 Merken In der Castingshow "The Sex Factor" treten jeweils acht Frauen und Männer zur Wahl des besten Nachwuchs-Sexstars an. Eine fachkundige Jury bewertet das Dargebotene aus Profisicht. Zum Finale stehen schließlich sowohl eine Siegerin als auch ein Sieger fest, die sich über einen Gewinn von insgesamt 1 Millionen US-Dollar sowie einen Filmdreh mit Sexprofi Bella Knox freuen dürfen. In Google-Kalender eintragen Regie: Buddy Ruben Altersempfehlung: ab 18