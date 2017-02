Sky Krimi 22:25 bis 23:15 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 223 Krons letzte Reise D 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Kommissare Hansen und Stadler untersuchen den Mord an dem Reisebüro-Besitzer Thomas Kron. Ein Kunde, mit dem Kron im Streit lag, rückt ins Visier der Ermittler, genauso wie der ehemalige Mitinhaber des Reisebüros Davor Perko. Auch im privaten Umfeld des Toten stoßen die Polizisten auf diverse Motive. Unterstützt werden die beiden in diesem vertrackten Fall von dem Kommissaranwärter Ludwig Loibl. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Igor Jeftic (Sven Hansen) Dieter Fischer (Anton Stadler) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Diana Staehly (Patrizia Ortmann) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Gunter Krää Drehbuch: Martina Maurer, Nikolaus Schmidt Kamera: Rainer Gutjahr Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 6