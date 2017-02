TNT-Serie 22:20 bis 23:10 Krimiserie The Closer Kopflos USA 2006 16:9 Merken Brenda findet in einer Mülltonne den abgetrennten Kopf eines Mannes. Bei den Ermittlungen stellt sich heraus, dass der Tote ein bekannter Pornostar war, der HIV-positiv war. Da der Mann ungeschützten Verkehr mit vielen anderen hatte, die er eventuell angesteckt hat, haben viele ein Motiv. Fritz hat indes in Brendas Tasche einen Schwangerschaftstest gefunden und fragt sich, ob er Vater wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Leigh Johnson) J.K. Simmons (Assistant Chief Will Pope) Corey Reynolds (Sgt. David Gabriel) G.W. Bailey (Detective Lt. Provenza) Anthony Denison (Lieutenant Andy Flynn) Jon Tenney (Agent Fritz Howard) Robert Gossett (Commander Taylor) Originaltitel: The Closer Regie: Matt Earl Beesley Drehbuch: Wendy West Kamera: Brian J. Reynolds Musik: James S. Levine