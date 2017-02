Disney XD 22:15 bis 22:35 Trickserie Disneys American Dragon Goldrausch USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Jake ist es leid, in der Schule als armer Schlucker zu gelten. Er nimmt einen Job als persönlicher Beschützer eines von Kobolden betriebenen Antiquitätengeschäftes an. Großvater warnt Jake vergeblich vor den Gefahren des Goldrausches. Erst als Jake erkennen muss, dass die Kobolde aus Geldgier sogar bereit sind, mit dem großen Jäger ins Geschäft zu kommen, nimmt er Vernunft an. Er opfert sein bisher verdientes Gold, um den Jägerclan davon abzuhalten, einen weiteren - für die magische Welt ungeheuer gefährlichen - aztekischen Kristall-Schädel in Besitz zu nehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's American Dragon: Jake Long Regie: Steve Loter, Christian Roman, Nicholas Filippi Drehbuch: Brandon Sawyer Musik: Adam Berry Altersempfehlung: ab 6