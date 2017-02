ARTE 13:40 bis 15:25 Drama Kreuzweg D 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die 14-jährige Maria gehört wie ihre ganze Familie zu einer Gemeinde der strengen Priesterbruderschaft St. Paulus in Süddeutschland, die die katholische Glaubenslehre besonders traditionalistisch auslegt und viele "Neuerungen" des Vatikans ablehnt. Maria steht kurz vor ihrer Firmung, durch die sie, wie es der wortgewandte Pater Weber ausdrückt, endgültig zur Soldatin Gottes werden soll und gegen das Böse kämpfen muss. Maria lebt inbrünstig nach den gepredigten Vorsätzen. Doch das Mädchen, das unter ihrer strengen Mutter und deren ständigen Vorwürfen leidet, ist auch ein Teenager mitten in der Pubertät. Als sich ihr Mitschüler Christian aus Neugierde für die isolierte Maria interessiert, löst dies bei ihr widersprüchliche Gefühle aus. In der Schule wird Maria für ihre radikale Einstellung misstrauisch beäugt und ausgegrenzt. Dabei ist sie sich doch eigentlich sicher: Sie will Gott dienen und Opfer bringen und wenn Gott ihren kleinen Bruder Johannes, der mit vier Jahren noch kein Wort gesprochen hat, heilen würde, wäre sie bereit, im Gegenzug ihr Leben zu geben und heilig zu werden - In 14 festen Einstellungen zeichnet Dietrich Brüggemann den Weg des Mädchens nach, der an den 14 Stationen des Kreuzwegs Jesu orientiert ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lea van Acken (Maria) Franziska Weisz (Mutter) Florian Stetter (Pater Weber) Lucie Aron (Bernadette) Moritz Knapp (Christian) Michael Kamp (Vater) Georg Wesch (Thomas) Originaltitel: Kreuzweg Regie: Dietrich Brüggemann Drehbuch: Dietrich Brüggemann, Anna Brüggemann Kamera: Alexander Sass Altersempfehlung: ab 12