ARTE 20:15 bis 21:45 Krimi Unter Verdacht Ein Richter D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In der Kantine des Justizzentrums wird Eva Maria Prohacek zufällig Zeugin, wie eine Frau den Richter Koller attackiert und erheblich verletzt. Auch wenn sich die Angreiferin Doris Kern gegenüber der internen Ermittlerin wenig kooperativ zeigt, wird schnell klar, dass sie einst Opfer extremer häuslicher Gewalt durch ihren Mann war und dass Richter Koller ihn seinerzeit freigesprochen hatte, obwohl alles gegen ihn sprach. Nun soll sich auch ihre Schwester Carola vor Koller verantworten, nachdem sie ihren Partner, der kein anderer ist als der gewalttätige Exmann von Doris Kern, mit einem Messer verletzt hat. Als Prozessbeobachterin erlebt Eva Maria Prohacek einen äußerst manipulativen, die Zeugen verunsichernden und herabsetzenden Richter. Der Fall eskaliert, als Koller Doris Kern vor seinem Haus erschießt offenbar in Notwehr. Ein Blick in vergangene Urteile des Richters macht deutlich, dass er oft willkürlich und mit unberechtigter Härte geurteilt hat. Doch gegen einen Richter, dessen Urteile nur korrigiert werden könnten durch die nächste Instanz, die sich die Verurteilten aber oft nicht leisten können, hat die interne Ermittlung keinerlei Amtsbefugnis. Doch Eva Maria Prohacek lässt nicht locker. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Langner sucht sie nach einem Weg, weitere Willkürurteile Kollers zu verhindern und ihm das Handwerk zu legen. Dabei finden sie dunkle Flecken in seiner Biografie - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Senta Berger (Dr. Eva Maria Prohacek) Rudolf Krause (André Langner) Gerd Anthoff (Dr. Claus Reiter) Martin Brambach (Dr. Rainer Koller) Anneke Kim Sarnau (Doris Kern) Georg Friedrich (Theo Schichter) Alexandra Finder (Carola Kern) Originaltitel: Unter Verdacht Regie: Martin Weinhart Drehbuch: Mike Bäuml Kamera: Jo Heim Musik: Sebastian Pille