ZDF 02:30 bis 04:20 Krimi GSI - Spezialeinheit Göteborg Zwischen den Fronten S, D 2009 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der schwedische Polizist Johan Falk kehrt nach fünf Jahren bei Europol in Den Haag in seine Heimatstadt Göteborg zurück, um in der erfolgreichen Spezialeinheit GSI seinen Dienst anzutreten. Schon am ersten Arbeitstag hat Falk das Gefühl, dass mit den Methoden der GSI, die gegen das organisierte Verbrechen vorgeht, etwas nicht stimmt. Denn bei der Ermittlung gegen eine kriminelle Bande erzielt das Team um Patrik Agrell einen überraschenden Teilerfolg. Wie aber ist die Spezialeinheit so schnell an ihre Informationen gekommen? Falk ist sicher, dass die neuen Kollegen etwas verbergen. Als wenig später im Zentrum von Göteborg ein weiterer Überfall auf einen Geldtransporter stattfindet, bei dem eine junge Frau vom Wachpersonal stirbt, gerät die Polizei unter Druck. Alles deutet darauf hin, dass die "Unbekannten Sechs" auch hinter diesem Überfall stecken. Die GSI und sämtliche Polizeieinheiten bekommen den Befehl, schonungslos vorzugehen, um die Schuldigen endlich zu fassen. Bei einem Zugriff auf den vermeintlichen Anführer der Bande kommt es zu einem Schusswechsel, bei dem der GSI-Ermittler Tommy Ridders tödlich verletzt wird. Der Täter, ein Krimineller mit Namen Frank Wagner, wird zur landesweiten Fahndung ausgerufen. In der Nacht bekommt Falk, dessen Frau Helén mit ihrer Tochter Nina und dem gemeinsamen fünfjährigen Sohn Ola zunächst in den Niederlanden geblieben ist, unerwarteten Besuch: Es ist Wagner, der behauptet, dass Tommy Ridders sein Verbindungsmann gewesen sei und er schon seit drei Jahren für die schwedische Polizei arbeite. Wagners "Karriere" in der Unterwelt ermöglicht der GSI Zugang zu speziellen Insider-Informationen und verhilft der effektivsten Einheit der schwedischen Polizei immer wieder zu sensationellen Fahndungs- und Ermittlungserfolgen. Falk muss sich entscheiden: Wird er die Verantwortung für Wagner übernehmen und sich in das geheime Ermittlungssystem der GSI einfügen? Auch wenn er sich damit in einer ethischen und juristischen Grauzone bewegen muss? Zwölf Folgen "GSI - Spezialeinheit Göteborg" werden donnerstags wiederholt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jakob Eklund (Johan Falk) Mikael Tornving (Patrik Agrell) Joel Kinnaman (Frank Wagner) Reuben Sallmander (Tommy Ridders) Meliz Karlge (Sophie Nordh) André Sjöberg (Dick Jörgensen) Henrik Norlén (Lasse Karlsson) Originaltitel: Johan Falk - Gruppen för särskilda Insatser Regie: Anders Nilsson Drehbuch: Anders Nilsson, Joakim Hansson Kamera: Per-Arne Svensson Musik: Bengt Nilsson Altersempfehlung: ab 16

