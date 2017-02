13th Street 23:25 bis 00:10 Krimiserie Navy CIS Lex Talionis USA 2015 Stereo 16:9 Merken Die Morde an einer kolumbianischen Prostituierten und einem Navy Petty Officer führen das NCIS-Team zu einem 35 Jahre zurückliegenden Fall. Damals wurde auf einem Flughafen ein Bombenanschlag verübt. Der oder die Täter konnten nicht gefasst werden. Bei den beiden Toten wurden nun DNA-Spuren gefunden, die zu dem damaligen Attentat passen. McGee (Sean Murray) findet heraus, dass Gibbs (Mark Harmon) und DiNozzo (Michael Wetherly) bereits seit zwei Jahren an dem alten Fall arbeiten und reagiert deshalb eifersüchtig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Rocky Carroll (Leon Vance) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Thomas J. Wright Drehbuch: Steven D. Binder Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk