TNT Comedy 22:15 bis 22:40 Comedyserie King of Queens Folge: 61 Camera Obscura USA 2000 16:9 Merken Weihnachten steht vor der Tür, und Doug und Deacon suchen Geschenke für ihre Ehefrauen. Doug kauft für Carrie einen Fotoapparat für 80 Dollar, Deacon ersteht für Kelly eine günstigere Version... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Merrin Dungey (Kelly) Lou Ferrigno (Lou Ferrigno) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Cathy Yuspa, Josh Goldsmith