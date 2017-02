Das Erste 02:30 bis 03:45 Komödie SoulBoy - Tanz die ganze Nacht GB 2010 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nordengland, 1974. Der 17-jährige Joe (Martin Compston) führt ein ziemlich trostloses Leben in dem Industriestädtchen Stoke on Trent, in dem der Alltag von Frustration und Arbeitskämpfen und das Wochenende von randalierenden Fußballfans geprägt ist. Mit einem Fünftagejob als Lieferwagenfahrer hält der Teenager sich über Wasser. Nachts begeht er mit seinem besten Freund Russ (Alfie Allen) Gelegenheitsdiebstähle, die Samstagabende verbringt er in der örtlichen Disco. Eines Tages verliebt Joe sich aus der Ferne in die Friseurin Jane (Nichola Burley) - und mit dieser Schwärmerei eröffnet sich für ihn eine neue Welt. Denn die temperamentvolle Blondine geht jedes Wochenende in das Wigan Casino, eine der Heimstätten einer neuen Musikrichtung namens "Northern Soul". Die Fans dieser mitreißenden Musik liefern sich in dem Club aberwitzige Tanzduelle, und vom ersten Moment an ist auch Joe vom Soul-Fieber gepackt: Er will der beste Tänzer werden und auf diese Weise Janes Herz gewinnen. Mit dem sympathischen "Soul Girl" Mandy (Felicity Jones), die von einer Karriere als Künstlerin träumt, übt er seine Tanzeinlagen. Zugleich erzählt er ihr von seinen Liebesnöten, nicht ahnend, dass sie mehr für ihn empfindet als nur freundschaftliche Gefühle. Indessen zieht Joe sich mit seinen Avancen den Zorn von Janes Freund Alan (Craig Parkinson) zu, einem brutalen Drogendealer. Aber auch die Freundschaft zu dem lebenslustigen Russ wird durch seine verbissenen Versuche, der neue Star des Wigan Casino zu werden, auf eine harte Probe gestellt. Schließlich muss Joe sich fragen, was er wirklich will - und wer wirklich das richtige Mädchen für ihn ist. Regisseur Shimmy Marcus, der unter anderem Musikvideos für Gavin Friday inszeniert hat, verbindet in "Soulboy - Tanz die ganze Nacht" eine feinfühlige Coming-of-Age-Geschichte mit einem leidenschaftlichen und authentischen Porträt der "Northern Soul"-Szene der 70er Jahre - eine Subkultur, die sich in England zu einem Massenphänomen entwickelte, in Deutschland aber gänzlich unbekannt ist. In der Hauptrolle beeindruckt Martin Compston, bekannt geworden durch seine preisgekrönte Leistung in Ken Loachs Drama "Sweet Sixteen". "Soulboy - Tanz die ganze Nacht" wurde beim renommierten Filmfestival in Gijón mit einem Publikumspreis ausgezeichnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Compston (Joe McCain) Felicity Jones (Mandy Hodgson) Alfie Allen (Russ Mountjoy) Nichola Burley (Jane Rogers) Craig Parkinson (Alan) Brian McCardie (Bobby) Jo Hartley (Monica) Originaltitel: SoulBoy Regie: Shimmy Marcus Drehbuch: Jeff Williams Kamera: Vladimir Trivic Musik: Len Arran Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 178 Min. WWE RAW

Kampfsport

Tele 5 22:15 bis 00:20

Seit 103 Min. Metro

Actionfilm

kabel eins 22:20 bis 00:35

Seit 98 Min. Dead Man Down

Actionfilm

VOX 22:35 bis 00:50

Seit 83 Min.