Das Erste 00:50 bis 02:28 Komödie Micmacs - Uns gehört Paris! F 2009 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der gutherzige Bazil (Dany Boon) wird vom Leben ganz schön gebeutelt: Erst trifft ihn eine verirrte Pistolenkugel in den Kopf, dann verliert er nach der Entlassung aus dem Krankenhaus seinen Job als Videothekar und seine Wohnung. Auf den Straßen von Paris lernt er den Clochard und ehemaligen Ganoven Placard (Jean-Pierre Marielle) kennen, der ihn zu dessen skurriler WG mitnimmt: In einer Höhle auf einer Schrotthalde hausen die "Micmacs", sieben von allerlei Trödel und Plunder umgebene Aussteiger - einer exzentrischer als der andere, und jeder von ihnen mit einer besonderen Fähigkeit ausgestattet: Die mathematisch hochbegabte Calculette (Marie-Julie Baup) zum Beispiel kann die Welt mit bloßem Auge exakt vermessen; La Môme Caoutchouc (Julie Ferrier) ist in der Lage, ihren ganzen Körper zu verbiegen; der kauzige Fracasse (Dominique Pinon) agiert mit seinen Katapult-Konstruktionen als "lebende Kanonenkugel"; der Tüftler Petit Pierre (Michel Crémadès) bastelt aus scheinbar nutzlosem Trödel hilfreiche kleine Maschinen; der Ethnograf Remington (Omar Sy) ist ein lebendes Lexikon für altmodische Redensarten, und die treusorgende Tambouille (Yolande Moreau) kümmert sich als eine Art Herbergsmutter um das leibliche Wohl der Truppe. Eines Tages sieht Bazil, der nun als Schrotthändler seine Runden in der Stadt dreht, das Logo jener Waffenkonzerne, die sowohl die in seinem Hirn sitzende Kugel als auch jene Landmine produzierten, welche einst seinen Vater tötete. Jetzt will er sich rächen. In bester Hollywood-Manier plant der passionierte Filmliebhaber die kriminellen Firmenchefs durch ein fingiertes Waffengeschäft gegeneinander auszuspielen und ihnen zugleich das schmutzige Handwerk zu legen. Mit tatkräftiger Unterstützung seiner neuen Freunde macht er sich daran, den waghalsigen Coup in die Tat umzusetzen. Jedem von "Bazils Seven" fällt dabei eine ganz spezielle Aufgabe zu. Zunächst scheint auch alles wie am Schnürchen zu funktionieren. Dann aber wird Bazil entlarvt und von den Waffenfabrikanten entführt. Der französische Regisseur Jean-Pierre Jeunet gilt als Meister poetisch verspielter Filmabenteuer und hat mit "Delicatessen" und "Die fabelhafte Welt der Amélie" Kinofans in aller Welt begeistert. Auch in dem Großstadtmärchen "Micmacs - Uns gehört Paris!" feiert er das Leben jenseits der bürgerlichen Konventionen. Mit burleskem Humor beweist Jeunet sein Herz für Freaks, die der Sand im Getriebe des Establishments sind. Hauptdarsteller Dany Boon, bekannt aus "Willkommen bei den Sch'tis", erinnert als gutmütiger Tor an Figuren von Charlie Chaplin. In Nebenrollen erfreuen einige Stammschauspieler von Jeunet, so etwa Dominique Pinon, Yolande Moreau und Michel Crémadès. Eine weitere Hauptrolle spielt natürlich - wie bereits in "Amelie" - die Stadt Paris. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dany Boon (Bazil) André Dussollier (Nicolas Thibault de Fenouillet) Omar Sy (Remington) Dominique Pinon (Fracasse) Julie Ferrier ("Schlangenfrau" La Môme Caoutchouc) Yolande Moreau (Tambouille) Nicolas Marie (François Marconi) Originaltitel: Micmacs à tire-larigot Regie: Jean-Pierre Jeunet Drehbuch: Jean-Pierre Jeunet, Guillaume Laurant Kamera: Tetsuo Nagata Musik: Raphaël Beau Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 178 Min. WWE RAW

Kampfsport

Tele 5 22:15 bis 00:20

Seit 103 Min. Metro

Actionfilm

kabel eins 22:20 bis 00:35

Seit 98 Min. Dead Man Down

Actionfilm

VOX 22:35 bis 00:50

Seit 83 Min.