Niederlande 2 16:50 bis 17:50 Sonstiges Natuur op 2: Wild Patagonia Leven op de rand GB 2015 HDTV Merken Patagonië, een immens gebied zonder afgebakende grenzen dat bijna heel het zuiden van Chili en Argentinië bestrijkt. Vreemde landschappen, reusachtige bergketens en onmetelijke, weidse vlakten. Het dierenleven in dit gebied weet zich op unieke manieren te handhaven en zelfs te floreren, van de condors die de grillige, woeste wind als geen ander beheersen tot eendenkuikens die zich, net uit het ei, al in het ijzige smeltwater plonzen. Ook de mens heeft zijn eigen manieren gevonden om met dit landschap om te gaan. We maken kennis met gaucho's, de cowboys van Patagonië, die om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien, afhankelijk zijn van een goede relatie met hun paard. En we ontmoeten schelpenduikers, die met Australische walvissen mee zwemmen om hun vangst naar boven te brengen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Roeland Kooijmans Originaltitel: Wild Patagonia