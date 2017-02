Las Vegas, 1973 Ein Spielerparadies für Millionäre, Politiker und glamouröse Showgirls. Der Geschäftsmann Sam "Ace" Rothstein weiß, was in der glanzvollen Metropole zu holen ist und steigt zur Spitze eines Glückspiel-Imperiums auf. Um das Investment weiter auszubauen, holt er seinen besten Freund aus Mafia-Zeiten, den hitzköpfigen Nicky Santoro, nach Vegas. Dieser schwingt für Ace die Fäuste und räumt ohne jegliche Vorwarnung Neider, Politiker, Polizisten und andere Störenfriede aus dem Weg. Gemeinsam dominieren sie die sündige Stadt und verdienen Millionen. Als sich Rothstein in die attraktive Prostituierte Ginger McKenna verliebt, geraten die Dinge außer Kontrolle, denn diese ist nicht nur drogen-, sondern auch extrem geltungssüchtig. In Google-Kalender eintragen