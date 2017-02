ATV 2 22:35 bis 00:39 Horrorfilm Friedhof der Kuscheltiere USA 1989 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Louis Creed zieht mit seiner Frau Rachel und seinen beiden Kindern in die Kleinstadt Ludlow, um eine neue Stelle als Arzt anzutreten. Auch Church, der über alles geliebter Kater seiner kleinen Tochter, begleitet die Familie. Louis freundet sich bald mit seinem älteren Nachbarn Jud an, der den Creeds auch den in den Wäldern gelegenen Tierfriedhof zeigt. Als Rachel und die Kinder für ein paar Tage außer Haus sind, läuft Church auf die Straße und wird überfahren. Um den Kater zu beerdigen führt Jud Louis allerdings nicht zum Tierfriedhof, sondern zu einer mysteriösen Indianer-Begräbnisstätte. Louis traut kaum seinen Augen, als der Kater am nächsten Tag putzmunter wieder auftaucht. Bald merkt er allerdings dass das Tier sich auf unheimliche Weise verändert hat ?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dale Midkiff (Louis Creed) Fred Gwynne (Judd Crandall) Denise Crosby (Rachel) Blaze Berdahl (Ellie Creed) Michael Lombard (Irwin Goldman) Stephen King (Pfarrer) Brad Greenquist (Victor Pascow) Originaltitel: Pet Sematary Regie: Mary Lambert Drehbuch: Stephen King Kamera: Peter Stein Musik: Elliot Goldenthal Altersempfehlung: ab 18