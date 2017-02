ATV 2 20:15 bis 22:35 Thriller Insomnia - Schlaflos USA 2002 Nach einer Story von Nikolaj Frobenius und Erik Skjoldbjaerg Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der brutale Mord an einem 17-jährigen Mädchen verschlägt die L.A. Detectives Will Dormer und Hap Eckhart ins ferne Alaska. Dort sollen sie den örtlichen Cops bei deren Ermittlungen unter die Arme greifen. Dass nördlich des Polarkreises im Sommer die Sonne niemals untergeht, macht vor allem Dormer schwer zu schaffen. Nach einigen schlaflosen Nächten und ergebnislosen Tagen beschließt er daher, dem mutmaßlichen Killer eine Falle zu stellen: Mit Hilfe der ansässigen Polizisten Ellie Burr gibt er Falschinformationen an die Presse, die den Täter zu einer entlegenen Hütte im Wald locken sollen. Prompt taucht der mutmaßliche Mörder dort auf, kann jedoch im dichten Nebel entkommen. Als Dormer bei der Verfolgung daraufhin versehentlich seinen Partner erschießt, versucht er, auch noch diesen Mord dem Killer in die Schuhe zu schieben. Doch der kennt die Wahrheit und beginnt ein ausgeklügeltes Katz-und-Maus Spiel mit dem eigentlich so abgebrühten Cop ?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Al Pacino (Det. Will Dormer) Robin Williams (Walter Finch) Hilary Swank (Det. Ellie Burr) Maura Tierney (Rachel Clement) Martin Donovan (Det. Hap Eckhart) Nicky Katt (Fred Duggar) Paul Dooley (Charles Nyback) Originaltitel: Insomnia Regie: Christopher Nolan Drehbuch: Hillary Seitz Kamera: Wally Pfister Musik: David Julyan Altersempfehlung: ab 16