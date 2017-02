ATV 2 02:30 bis 03:50 Krimi The Limey USA 1999 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Nach neun Jahren Gefängnisaufenthalt wird der Kleinganove Wilson endlich wieder in die Freiheit entlassen. Um die ominöse Todesursache seiner geliebten Tochter Jennifer zu klären, begibt er sich sofort auf Spurensuche nach Los Angeles. Wilson ist überzeugt, dass dieses Verkehrsunglück kein Unfall war und so dauert es nicht lange bis er Valentine, den dubiosen Schallplattenproduzent und Ex-Lover seiner Tochter, im Visier hat. Um ihr endlich Frieden zu verschaffen, treibt Wilson den Unternehmer in die Ecke, während der scheinbar einiges zu verbergen versucht?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Terence Stamp (Wilson) Lesley Ann Warren (Elaine) Luis Guzmán (Eduardo Roel) Peter Fonda (Terry Valentine) Barry Newman (Jim Avery) Joe Dallesandro (Onkel John) Nicky Katt (Stacy) Originaltitel: The Limey Regie: Steven Soderbergh Drehbuch: Lem Dobbs Kamera: Ed Lachman Musik: Cliff Martinez Altersempfehlung: ab 16