ATV 22:15 bis 23:00 Krimiserie Rizzoli & Isles Filmriss USA 2013 Stereo Merken Maura lernt bei einer Wohltätigkeitsgala den charmanten Arzt Brad Adams kennen. Am nächsten Morgen wacht sie verkatert und ohne Erinnerungen an den Abend zuvor auf. Als wenig später Brad Adams mit zerquetschtem Kehlkopf tot in seinem Wagen gefunden wird, gerät Maura in dringenden Tatverdacht. Denn ihr Dienstausweis wird neben der Leiche im Wagen gefunden. Außerdem hat Maura Blutergüsse an beiden Armen, die auf einen Kampf hinweisen, und Haut des Toten unter ihren Fingernägeln. Ausgerechnet Jane wird mit der Ermittlung betraut und sie gerät bei dem Versuch, Maura zu entlasten, schon bald in einen Gewissenskonflikt?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angie Harmon (Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Maura Isles) Brian Goodman (Lieutenant Sean Cavanaugh) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Bruce Mc Gill (Det. Vince Korsak) Thad Luckinbill (Tucker Franklin) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Mark Haber Drehbuch: Charles Grant Craig, Ken Hanes Kamera: Anthony Hardwick Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12