kabel eins 22:15 bis 00:15 Magazin Abenteuer Leben spezial Die große Abenteuer Leben Food-Doku D 2017 Was, wie und wo isst Deutschland? Abenteuer Leben hat eine repräsentative Studie in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: Deutschland steht vor einem gewaltigen Umbruch - denn inzwischen kauft jeder zweite Deutsche gezielt Bio-Produkte und achtet auf eine regionale Herkunft. Das stellt neue Anforderungen an Produzenten, Lieferanten und Supermärkte. Und: Geschäftsideen zum Reich werden Moderation: Tommy Scheel Originaltitel: Abenteuer Leben Spezial