TV5 22:40 bis 22:48 Sonstiges La Fontaine fait son cinéma : Le corbeau et le renard F, B 2014 Monsieur de La Fontaine a décidé de filmer sa fable " Le Corbeau et le Renard ". Mais n'est pas comédien qui veut, ni réalisateur. D'autant qu'un tournage réserve bien des surprises et des déconvenues. Originaltitel: La Fontaine fait son cinéma : Le corbeau et le renard Regie: Pascal Adant Drehbuch: Arnaud Demuynck