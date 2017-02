Niederlande 2 21:05 bis 22:00 Sonstiges VPRO Tegenlicht Schaliecowboys NL 2017 HDTV Merken Energie is een belangrijk wapen in een gemondialiseerde wereldeconomie. Sinds 2013 brengt de Verenigde Staten zijn fossielrijke tegenstanders belangrijke slagen toe met de winning van schaliegas en schalie-olie uit de eigen bodem. Met een grote prijzenslag tot gevolg. De Texaanse schalieproducenten die de prijzenslag overleefd hebben zijn de nieuwe helden van de Verenigde Staten. Onder "drill-president" Trump staan de schaliecowboys te trappelen om ook Europa te helpen energie-onafhankelijk te worden. Undercover in Trumpland. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Tegenlicht Regie: Nordin Lasfar