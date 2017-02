Niederlande 2 15:15 bis 16:05 Sonstiges Een rest keert weer NL 2014 HDTV Merken Documentaire over de ervaringen van een groep jonge Joodse Nederlanders die na de Tweede Wereldoorlog illegaal en met grote hindernissen naar Palestina reisden. Het was in de laatste periode van het Britse mandaatgebied Palestina, waar in totaal enkele honderden Joodse Nederlandse jongeren aankwamen om zich in te zetten voor de opbouw van een Joodse staat. Samen met duizenden ontheemde en stateloze Oost-Europese Joden trotseerden zij op volgepakte boten een door de Britten ingestelde blokkade. In Palestina hadden de Britten strenge migratiebeperkingen voor Joden ingevoerd, terwijl tegelijkertijd in het overwonnen Duitsland enkele voormalige concentratiekampen nog vol zaten met zogeheten displaced persons, vroegere kampgevangenen die niet konden of wilden terugkeren naar hun landen van herkomst. Illegale Joodse migranten die zich in Palestina wilden vestigen, werden op last van de Britse regering in interneringskampen in Palestina en op Cyprus gevangengezet. In het geval van het beroemde schip de Exodus werden de passagiers door de Britten zelfs naar Duitsland gedeporteerd, waar zij in Bergen-Belsen werden opgesloten, een van de nazikampen waarin zij nota bene kort daarvoor ternauwernood aan de dood waren ontsnapt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Een rest keert weer Regie: Ruben Gischler