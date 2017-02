Niederlande 2 13:40 bis 14:40 Sonstiges BinnensteBuiten NL 2017 HDTV Merken Met: Sharon de Miranda maakt een van haar lievelingsgerechten: een taart van zoete aardappelen. Deze wordt bij festiviteiten veel gegeten in Amerika en heeft wel wat weg van pompoentaart. Bij deze zoete lekkernij maakt ze warme chocolademelk. * In het Limburgse Amstenrade woont Leila van Lidth de Jeude, gravin kasteel Amstenrade, met haar man en drie kinderen in een sprookjesachtig kasteel uit de 18e eeuw. Het is één van de mooiste voorbeelden van het neoclassicisme in Nederland. * Dick en Bianca wonen op Texel. Bianca zag de mini-ezels voor het eerst in een dierentuin en was gelijk verkocht. Haar eerste hengst Olly kwam uit Engeland en is ivoorwit met blauwe ogen. Inmiddels hebben zij twaalf van deze aandoenlijke dieren. * Annemarie en Rembrandt wonen met vier kinderen in een jaren 30-woning in de stad Groningen. De kinderen willen niet meer mee naar de kringloopwinkel. Annemarie vindt namelijk altijd wel wéér een nieuw pronkstukje, dat volgens haar helemaal past in hun retro-interieur. * Het is winter, dus tijd voor koek en zopie! Zopie is in dit geval geen chocolademelk, want chef-kok Leon Mazairac en bierexpert Fiona de Lange nemen een kijkje in een fort, waar dit traditionele warme bier wordt gemaakt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Binnenstebuiten