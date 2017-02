RTL 9 17:00 bis 18:45 Sonstiges Invasion USA 2007 Nach dem Roman von Jack Finney 20 40 60 80 100 Merken Une chose terrifiante a mis pied sur Terre, une chose qui vous attaque pendant votre sommeil et qui vous transforme en une créature à forme humaine mais qui ne connaît plus aucune émotion et s'évertue à traquer ceux qui n'ont pas encore été contaminés. La psychiatre Carol Bennell et son collègue Ben Driscoll mènent une course contre la montre tambour battant dans un monde cauchemardesque où la seule manière de rester en vie est de ne pas s'endormir. Vous ne pouvez faire confiance à personne... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicole Kidman (Carol Bennell) Daniel Craig (Ben Driscoll) Jeremy Northam (Tucker Kaufman) Jackson Bond (Oliver) Jeffrey Wright (Dr. Stephen Galeano) Veronica Cartwright (Wendy Lenk) Josef Sommer (Dr. Henryk Belicec) Originaltitel: The Invasion Regie: Oliver Hirschbiegel, James McTeigue Drehbuch: David Kajganich Musik: John Ottman Altersempfehlung: ab 12