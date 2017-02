RTL 9 11:45 bis 13:20 Sonstiges L'école paternelle 2 USA 2007 Merken Charlie Hinton et Phil Ryerson emmènent leurs fils au grand air, pour un été en pleine nature au camp Driftwood. Mais sur place, ils découvrent un camp complètement en ruines. Pire, Charlie aperçoit de l'autre côté du lac son ennemi de toujours, Lance Warner, qui dirige une colonie pour enfants riches. Décidé à prendre sa revanche et à ressusciter le camp, Charlie rachète la colonie, mais se retrouve vite dépassé. Pour tenter de sauver la situation, il n'a plus d'autre choix que de faire appel à son père, le redoutable colonel Buck... Qui a dit que les vacances étaient faites pour se détendre - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Daddy Day Camp Regie: Fred Savage Drehbuch: Geoff Rodkey, J. David Stem, David N. Weiss, Joel Cohen