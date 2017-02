RTL 9 16:50 bis 18:50 Sonstiges Un prince à New York USA 1988 Eddie Murphy 20 40 60 80 100 Merken Son Altesse Royale, le Prince Akeem de Zaminda, vient d'atteindre sa majorité. Depuis son plus jeune âge, des servantes toutes dévouées ont toujours satisfait le moindre de ses désirs. Même les plus intimes. Aujourd'hui, Akeem veut prendre femme. Pour épanouir à la fois sa personnalité et... sa sexualité. Le voyage initiatique commence dans l'endroit le plus approprié à la découverte d'une future reine : le quartier du Queens à New York. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eddie Murphy (Prince Akeem / Clarence / Randy Watson / Saul) Arsenio Hall (Semmi / Extremely Ugly Girl / Morris / Reverend Brown) James Earl Jones (King Jaffe Joffer) John Amos (Cleo McDowell) Madge Sinclair (Queen Aoleon) Shari Headley (Lisa McDowell) Paul Bates (Oha) Originaltitel: Coming to America Regie: John Landis Drehbuch: Barry W. Blaustein, David Sheffield, Barry W. Blaustein, David Sheffield, Eddie Murphy Kamera: Woody Omens Musik: Nile Rodgers Altersempfehlung: ab 12