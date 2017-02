RTL 9 15:25 bis 16:50 Actionfilm Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood ? USA 1994 20 40 60 80 100 Merken Frank Drebin, le flic le plus déjanté de la planète, prend sa retraite. Tout le monde est content. Manque de pot, un dangereux terroriste, Rocco, prépare de sa prison un nouvel attentat contre les Etats-Unis en général, Hollywood en particulier et la cérémonie des Oscars en plus particulier. Drebin connaît la compagne de Rocco, la pulpeuse Tanya et propose à son ex-chef Hocken de l'aider. Frank Drebin se fait envoyer dans la même prison que Rocco... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leslie Nielsen (Lt. Frank Drebin) Priscilla Presley (Jane Spencer) George Kennedy (Ed Hocken) O. J. Simpson (Nordberg) Fred Ward (Rocco) Kathleen Freeman (Muriel) Anna Nicole Smith (Tanya) Originaltitel: Naked Gun 33 1/3: The Final Insult Regie: Peter Segal Drehbuch: Pat Proft, David Zucker, Robert LoCash Kamera: Bob Stevens Musik: Ira Newborn Altersempfehlung: ab 12