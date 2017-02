RTL 9 13:55 bis 15:25 Actionfilm Y a-t-il un flic pour sauver le président ? USA 1991 20 40 60 80 100 Merken Tels le vin nouveau, le Père Noël, les moussons et les marées ; tels la grippe, la peste et les impôts, le lieutenant Frank Drebin est de retour... Pourtant, depuis trois ans, Frank Drebin doute de lui-même. Hanté par sa trop brève idylle avec la divine Jane, le policier le plus zélé des États-Unis semble avoir perdu goût à la vie. Mais tel le Phoenix, il s'est relancé à corps perdu dans une lutte acharnée contre la Pègre. Et sa ténacité a payé : Frank Drebin vient d'abattre (ou plus exactement écraser) son millième dealer, exploit pour lequel le Président Bush l'invite à la Maison Blanche... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leslie Nielsen (Det. Lt. Frank Drebin) Priscilla Presley (Jane Spencer) George Kennedy (Det. Captain Ed Hocken) O. J. Simpson (Det. Nordberg) Robert Goulet (Quentin Hapsburg) Richard Griffiths (Dr. Albert S. Meinheimer / Earl Hacker) Jacqueline Brookes (Commissioner Anabell Brumford) Originaltitel: The Naked Gun 2 1/2: The Smell of Fear Regie: David Zucker Drehbuch: Jim Abrahams, David Zucker, Jerry Zucker, Pat Proft Kamera: Robert Stevens Musik: Ira Newborn Altersempfehlung: ab 12