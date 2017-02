N24 Doku 13:15 bis 14:10 Reportage Stille Kämpfer - Mythos "Kommando Spezialkräfte" D 2011 Merken Als "Speerspitze" der Bundeswehr werden die Elitesoldaten des "Kommandos Spezialkräfte" (KSK) mit besonders gefährlichen und schwierigen Einsätzen beauftragt. Ihre Missionen sind weitestgehend strenggeheim und das Training erfordert höchste Konzentration. Das Auswahlverfahren für den Dienst in der Elitetruppe ist das härteste in Deutschland. Wer es besteht, auf den warten vier entbehrungsvolle Ausbildungsjahre mit ständigem Drill. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Stille Kämpfer - Mythos "Kommando Spezialkräfte"