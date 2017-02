ORF 3 09:45 bis 10:30 Dokumentation Martinique - Frankreich in der Karibik D 2014 Stereo 16:9 Merken Die Insel Martinique ist ein Stück Frankreich in der Karibik zwischen Florida und Südamerika. Und natürlich gilt dort das Savoir-vivre genauso wie auf der anderen Seite des Atlantiks zwischen Ärmelkanal und Mittelmeer. Jacky Pascault ist der erste und einzige Mann, der in der Karibik Champignons züchtet. Dabei ist genau hier das Klima ideal dafür: hohe Luftfeuchtigkeit, fast immer wärmer als 25 Grad, das lieben die Pilze. Überall sonst wachsen sie auf künstlich gedüngten Nährböden, bei Jacky aber gedeihen die Champignons Tropicaux prächtig auf Zuckerrohrfasern. Jahrelang wurde die Police des Pêches, die Fischereiaufsicht auf Martinique, nicht ernst genommen. Fast 40 Prozent der Wasserfläche um Martinique ist für Fischer tabu, aber keiner hält sich daran. Hervé Beneat, vom französischen Mutterland entsandt, will das ändern. Besonders die geschützten Seeigel sind für Fischer lukrativ. Hervé geht auf Piratenjagd. Einzigartig dürften die Hüte und Kleider von Nicole Vilo sein. Sie schneidert ihre Haute Couture aus Kokospalmen. Der Laufsteg für die Models der ersten Kollektion ist natürlich einer der unzähligen Traumstrände. Morne des Esses ist das ?gallische Dorf von Asterix? auf Martinique. Nach dem Ende der Sklaverei pflanzten seine Bewohner Obst und Gemüse in eigenen Gärten an und hielten sich Schweine, um von ihren ehemaligen Herren unabhängig zu sein. Aus Rumfässern bauten sie Trommeln, mit denen sie geheime Feste feierten. Daran hat sich nichts geändert: Fast jeder Bewohner hat noch heute einen ?Jardin de resistance?, hält sich ein Schwein und gehört zur ?Belé?-Bewegung. Was wäre das Leben auf einer Insel ohne Segeln? Die Martiniquais segeln Yole, ein Boot ohne Kiel und deshalb besonders schwer zu navigieren. An langen Holzstäben hängt sich die Crew übers Wasser und balanciert halsbrecherisch über die Wellen. Genau das Richtige für die ?Problemkids? von Yole-Chef Max: Sie lernen nicht nur das komplizierte Handling, sondern auch Mannschaftsgeist fürs ganze Leben. Mit seiner Machete hält Ramon Marcassin die Zuckerrohrfelder der Rumdestillerie Neisson seit Jahren frei von Unkraut und Gräsern. Doch jetzt muss er in den Ruhestand. Darum haut er an seinem letzten Tag noch mal richtig rein, will ?sein? Feld in tadellosem Zustand hinterlassen. Sonst wird nichts aus dem Rum. Denn was im Mutterland Frankreich der Wein ist, ist auf Martinique der Rum: eine Art Nationalheiligtum. (2015) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Martinique - Frankreich in der Karibik