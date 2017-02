ORF 3 09:50 bis 10:40 Dokumentation Trinidad und Tobago - Schöne Schwestern der Karibik 2016 Stereo 16:9 Merken Trinidad und Tobago gehören zu den Kleinen Antillen und liegen dicht vor der Küste Venezuelas. Trinidad ist das wirtschaftliche Herz der Inselrepublik. Hier wurde die berühmte Steel Pan erfunden, das aus einem Ölfass konstruierte Instrument mit dem einzigartigen Blechsound. Auf der wesentlich kleineren Schwesterinsel Tobago geht es dagegen äußerst entspannt zu. Einmal im Jahr allerdings wird es dort sehr lebendig: Dann nämlich findet in dem kleinen Dorf Buccoo das Ziegenrennen statt, ein Riesenspektakel mit einer knallig bunten Kostümparade vorweg. Schwarze Sklaven haben das Goat Racing einst als Gegenstück zum Pferderennen-Zirkus ihrer weißen Farmer erfunden. Akheem Holder ist mit seinen Ziegen der Favorit im Wettbewerb. Er schickt seine Tiere sogar zum ?Gegenstrom-Training? ins Meer. Am Traumstrand von Pigeon Point wirft sich ein Mann mit Flossen, Schnorchel und einem großen Messer ins Wasser. Phil Cruickshank hat kein Geld für ein Boot, aber er kann schwimmen. Am Buccoo Reef taucht er nach Conchs, eine Meeresschnecken-Delikatesse. Davon lebt Phil, den seine Freunde nur ?poor fellow? nennen. Mitten im Verkehrschaos von Trinidads Hauptstadt Port of Spain klingt es in fast jedem Hinterhof äußerst karibisch. Hier hämmern und klöppeln die Steel-Pan-Bauer. Die Werkstatt von Gill Mazzini produziert das traditionelle Trinidad-Instrument sogar für die eigene Regierung. Denn jeder Staatsgast bekommt eine Steel Pan als Geschenk. Auf Trinidad bringt sogar Pech Glück: Aus dem weltweit größten natürlichen Pechsee wird tatsächlich Asphalt für den Straßenbau gewonnen. Es ist sogar von ?royaler Qualität?, denn das Pech aus Trinidad veredelt den Straßenbelag am Londoner Buckingham Palast. Wem es auf Trinidad zu laut und zu hektisch wird, der macht Inselhopping nach Tobago. Sehr beliebt ist dabei ein Dinner in Jemma's Seaview Restaurant. Unter der Regie von Mutter Jemma Sealer und ihren vier Töchtern ist die Küche à la créole der gastronomische Renner. Jemmas Erfolgsrezept: keine Männer in der Küche und an der Kasse! Nachts beginnt Jezrine Bovall ihren Dienst bei der Schildkröten-Patrouille. Im Frühjahr ist Hochsaison für die riesigen Lederschildkröten. Dann kriechen sie bei Dunkelheit an den Strand und vergraben ihre Eier im Sand. Jezrine passt auf, dass die Wilderer fernbleiben und die Tiere nicht von Neugierigen gestört werden. Denn auch die Schildkröten sollen ganz entspannt bleiben, hier auf Tobago. (2016) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Trinidad und Tobago - Schöne Schwestern der Karibik

