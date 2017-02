France 3 09:20 bis 09:47 Sonstiges Scooby-Doo, Mystères Associés L'envers du miroir USA Stereo 16:9 Merken En mission d'enquête dans une maison hantée, Fred passe de l'autre côté d'un miroir. Lorsqu'il en sort, Crystal Cove a des airs de fin du monde et Daphné a l'air d'une vieille femme. Il lui faut mettre la main sur le disque planisphérique pour renverser le processus. L'ennui, c'est qu'il ne se souvient plus d'où il l'a mis... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Scooby-Doo ! Mystery Incorporated

