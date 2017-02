Disney Channel 23:15 bis 23:40 Comedyserie Die Goldbergs Folge: 7 Meld dich, wenn du da bist USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Barry bekommt seinen Führerschein und gleichzeitig etliche Regeln von Beverly fürs Autofahren auferlegt. Um diese zu umgehen, hält er sich an seine Schwester und erfindet eine Tarngeschichte, um auf eine Party zu fahren. Was natürlich - seiner Dussligkeit - geschuldet, in die Hose geht. Murray gabelt Erica und Barry auf, und um seinen Seelenfrieden zu haben - belügt er seine Frau. Pops bekommt von Beverly eine Art Rentner-Alarm geschenkt. Pops meint, er bräuchte das nicht - bis er verschuldet durch das Ding stürzt und es doch braucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wendi McLendon-Covey (Beverly Goldberg) Sean Giambrone (Adam Goldberg) Troy Gentile (Barry Goldberg) Hayley Orrantia (Erica Goldberg) George Segal (Albert 'Pops' Solomon) Jeff Garlin (Murray Goldberg) Virginia Gardner (Lexy Bloom) Originaltitel: The Goldbergs Regie: Michael Patrick Jann Drehbuch: Michael J. Weithorn Musik: Michael Wandmacher

