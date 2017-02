ATV 2 22:00 bis 22:55 Krimiserie Rookie Blue In die Falle getappt CDN 2011 Stereo Merken Unter dem Schirm eines vorgetäuschten Gewinnspiels sollen Kriminelle verhaftet werden, die trotz diverser Delikte auf freiem Fuß sind. Mit dem Versprechen auf einen geschenkten Neuwagen werden die Gesuchten in ein Autohaus gelockt und dort von den als Verkäufer getarnten Polizisten in ein Hinterzimmer geführt und verhaftet. Nach dem Tipp eines festgenommenen Kleindealers versucht Dov seinen Ruf innerhalb des Polizeikommandos wieder herzustellen und gemeinsam mit Chris auf eigene Faust das Haus eines Drogenherstellers zu inspizieren. Dort gerät Dov in eine brenzlige Situation?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Missy Peregrym (Andy McNally) Gregory Smith (Dov Epstein) Enuka Okuma (Traci Nash) Charlotte Sullivan (Gail Peck) Travis Milne (Chris Diaz) Eric Johnson (Detective Luke Callaghan) Matt Gordon (Oliver Shaw) Originaltitel: Rookie Blue Regie: Paul Fox Drehbuch: Noelle Carbone Kamera: David Perrault Musik: Ron Sures Altersempfehlung: ab 16

