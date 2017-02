Servus TV 22:10 bis 00:35 Drama The White Countess GB, USA, D, CHN 2005 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Diplomat Todd Jackson (Ralph Fiennes) lebt in den 1930ern im internationalen Viertel von Shanghai. Seine Frau und seine beiden Töchter sind bei einem Aufstand umgekommen, er selbst hat durch eine Bombenexplosion sein Augenlicht verloren. Auf seinen Streifzügen durch die Barszene lernt er die russische Exil-Gräfin Sofia (Natasha Richardson) kennen, die sich als Tänzerin über Wasser hält. Sie inspiriert ihn zur Idee, einen eigenen Club zu eröffnen. Jackson schöpft neuen Lebensmut. Doch dann fallen japanische Truppen in die Stadt ein, es kommt zur Massenflucht. Auf der Suche nach Sofias Tochter versuchen die beiden einen Weg aus dem Chaos zu finden. Packendes Drama von US-Regisseur James Ivory ("Zimmer mit Aussicht") mit Ralph Fiennes vor dem historischen Hintergrund des China-Japan-Konflikts. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ralph Fiennes (Todd Jackson) Natasha Richardson (Gräfin Sofia Belinskaja) Vanessa Redgrave (Fürstin Vera Belinskaja) Lynn Redgrave (Olga Belinskaja) Hiroyuki Sanada (Mr. Matsuda) Allan Corduner (Samuel Feinstein) Madeleine Daly (Katya Belinskaja) Originaltitel: The White Countess Regie: James Ivory Drehbuch: Kazuo Ishiguro Kamera: Christopher Doyle Musik: Richard Robbins Altersempfehlung: ab 12

