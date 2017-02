ProSieben 20:15 bis 22:25 Actionfilm Snitch - ein riskanter Deal USA, VAE 2013 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Action-Ikone Dwayne "The Rock" Johnson wird zum Spitzel: Johns Sohn wird aufgrund von Drogenbesitz festgenommen und soll ins Gefängnis. Da John ihn vor dem Leben hinter Gittern bewahren will, geht er einen gefährlichen Deal mit der DEA, der Drogenvollzugsbehörde, ein: Für die Freiheit des Sohnes wird er im Gegenzug in ein Drogenkartell eingeschleust und soll Informationen über den Boss beschaffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dwayne Johnson (John Matthews) Barry Pepper (Agent Cooper) Jon Bernthal (Daniel James) Susan Sarandon (Joanne Keeghan) Melina Kanakaredes (Sylvie Collins) Nadine Velazquez (Analisa) Rafi Gavron (Jason Collins) Originaltitel: Snitch Regie: Ric Roman Waugh Drehbuch: Justin Haythe, Ric Roman Waugh Kamera: Dana Gonzales Musik: Antonio Pinto Altersempfehlung: ab 12

