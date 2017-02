ORF 1 22:25 bis 22:55 Show Jugendsünden usw. A 2017 Stereo Untertitel 16:9 Merken Die Retro Show, die in die Zukunft blinzelt, mit Michael Ostrowski.Diesmal sind zwei Frauen zu Gast, die auf den ersten Blick nicht viel verbindet. Und doch kennen sich Vera Russwurm und Steffi Werger seit den Anfängen ihrer Karriere. Schon Anfang der 80er wird Werger in der Jugendsendung OKAY von Vera Russwurm interviewt und wehrt sich dagegen eine Rock Lady zu sein.Später trafen sie sich immer wieder und Steffi Werger spielte sogar auf der Promotion von Russwurm.Mit Michael Ostrowski blicken sie lachend, kopfschüttelnd und zufrieden auf Szenen aus ihrem vollen Leben. Von den ersten Erfahrungen als Tritsch Tratsch Girl über die Paradetalkshow Vera, vom ersten tingeln mit diversen Tanzbands bis hin zu vollen Konzerthäusern.Daraus entsteht ein sehr intimes, freundschaftliches Gespräch über das Leben der beiden Gäste, und es stellt sich auch in dieser Folge wieder die Frage: Ist es eine Retro Archiv Show, ein Talkformat, oder sind es doch zwei Portraits? Ist Michi Ostrowski der Moderator, der Gastgeber oder doch nur Spielball seiner Interessen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Ostrowski Gäste: Gäste: Vera Russwurm (Fernsehmoderatorin, Journalistin und Talkmasterin), Stefanie Werger (Musikerin) Originaltitel: Jugendsünden u.s.w.

