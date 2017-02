Sky Sport HD (1) 23:30 bis 01:30 Tennis Tennis: ATP World Tour Top-Spiel, ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam (NL), Viertelfinale Stereo 16:9 HDTV Merken Ab dieser Saison ist Sky Partner der ATP-Tour und überträgt die Turniere der 1000er Masters-Serie sowie die meisten der 500er Serie exklusiv live. Den Auftakt macht ab 13. Februar das ABN Amro World Tennis Tournament in Rotterdam. Das erlebte im vergangenen Jahr den Überraschungssieg des Slowaken Marin Klizan. Der muss seinen Titel gegen starke Konkurrenten wie Jo-Wilfried Tsonga, Grigor Dimitrov, Marin Cilic, Dominic Thiem und Alexander Zverev verteidigen. Sky überträgt täglich exklusiv live aus Rotterdam. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

