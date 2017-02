N24 Doku 22:05 bis 23:05 Dokumentation Die Bigfoot-Akte GB 2013 Merken Die Spurensuche geht weiter: Existiert der Bigfoot wirklich oder sind die Forscher Bryan Sykes und Mark Evans auf dem Weg, einen Mythos zu entlarven? Der zweite Teil der Dokumentation führt in die russischen Wälder, in denen im späten 19. Jahrhundert "Zana", eine Frau ähnlich einem Menschenaffen, gefunden wurde. Können die DNA-Proben ihrer Nachkommen Aufschluss über das Mysterium Bigfoot geben? Und was hat es mit Reinhold Messner und dem Nazi-Yeti auf sich? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mark Evans Originaltitel: Bigfoot Files

