ONE 22:00 bis 22:35 Serien Young and Promising N 2016 Stereo 16:9 Neue Folge Merken Als Alex erfährt, dass sie nicht an der Schauspielschule angenommen wurde, lässt sie sich den ganzen Tag und die Nacht treiben. Kimmo macht sich große Sorgen um sie, aber Alex sucht bei anderen Trost. Elise trifft ihren alten Freund Halvor wieder, der auch Stand-Up macht und sie einlädt, an einem 'Open-Mic'- Abend mitzumachen. Sie sagt zu, aber sie bekommt auch Angst vor ihrem ersten Auftritt in Norwegen. Zu recht? Auch mit Anders läuft es nicht so richtig gut in der WG, und als sie abends nach Hause kommt, läuft bei ihr ein nacktes Mädchen über den Flur. Sissel hat Nenne endlich zugesagt, dass sie ihr Buch im Herbst verlegen wird. Allerdings stellt sie einige unangenehme Forderungen ganz privater Art! (Premiere in ONE) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Siri Seljeseth (Elise) Alexandra Gjerpen (Alex) Gine Cornelia Pedersen (Nenne) Jakob Oftebro (Anders) Ole Christoffer Ertvaag (Kimmo) Inga Ibsdotter Lilleaas (Sara) Kristin Jess Rodin (Oda) Originaltitel: Unge lovende Regie: Bård Fjulsrud Drehbuch: Siri Seljeseth, Mads Loeken, Birgitte Rustad Wegener Kamera: Karl Erik Brøndbo Musik: Stein Johan Grieg Halvorsen, Eyvind Andreas Skeie

