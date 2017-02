VOX 22:10 bis 23:05 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Demenz USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Die kleine Rosie Renaldi wird entführt. Ihre Mutter Liz beschuldigt ihren Ex-Mann Geno Parnell, der der leibliche Vater von Rosie ist. Der Verdächtige wurde erst vor kurzem aus dem Gefängnis entlassen und ist einschlägig vorbestraft. Doch Geno bestreitet die Tat und kann ein Alibi vorweisen. Er ist sicher, dass Frank Hager hinter der Sache steckt. Dieser war einmal ein berüchtigter Juwelendieb, der sich eine Menge Feinde gemacht hat. Stabler und Fin können Hager in seinem Laden aufspüren, wo er sich angeblich vor einem Einbrecher verschanzt hat. Er hat Hunderttausend Dollar bei sich und macht einen verwirrten Eindruck. Stabler bringt aus Frank heraus, dass er mit dem Geld etwas in Ordnung bringen wollte. Mehr kann er nicht von ihm erfahren, denn Frank leidet an der Alzheimer Krankheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Dann Florek (Captain Don Cragen) Richard Belzer (Sergeant John Munch) Ice-T (Detective Odafin "Fin" Tutuola) Ron Eldard (Geno Parnell) B. D. Wong (Dr. George Huang) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: David Platt Drehbuch: Mick Betancourt Kamera: George Pattison Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 18

