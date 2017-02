SAT.1 Emotions 22:10 bis 22:50 Serien A Gifted Man Gefahr im Verzug USA 2011 16:9 HDTV Merken Michael hat eine Bewerberin für die Leitung von Annas Klinik - doch trotz ihrer exzellenten Referenzen zweifelt er an Dr. Kate Sykora. Mit seiner Skepsis vergrault der begnadete Arzt seine nicht minder talentierte Kollegin schon im ersten Gespräch. Vorübergehend übernimmt Michael die Sprechstunde in der Clinica Sanando deshalb selbst. Doch dort macht ein neuer Patient ihn ratlos: Der junge Vater hat ein Herzproblem, doch er will sich partout nicht behandeln lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Ehle (Anna Paul) Pablo Schreiber (Anton Little Creek) Margo Martindale (Rita Perkins-Hall) Rhys Coiro (Dr. Zeke Barnes) Brian Kerwin (Jim Marks) Rachelle LeFevre (Dr. Kate Sykora) Gbenga Akinnagbe (Dr. Leo 'Bax' Baxter) Originaltitel: A Gifted Man Regie: Peter Werner Drehbuch: Neal Baer, Daniel Truly, Jonathan Greene Musik: W. G. Snuffy Walden Altersempfehlung: ab 12

