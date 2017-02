RTL Plus 22:15 bis 22:40 Comedyserie Das Amt Hundeliebe D 2002 Stereo Merken Dr. Stüsser hat ein striktes Hundeverbot im Amt verhängt. Dennoch bringt Hagen seinen Boxer Rex mit und versteckt ihn in seinem Büro. Dort findet Stüssers Sekretärin Silvia Meier den Hund. Hagen verleugnet Rex notgedrungen, auch dann noch als Silvia droht, das angeblich herrenlose Tier ins Tierheim zu bringen. Hagen gerät in Panik, doch es kommt noch schlimmer: Silvia und Rex verstehen sich prächtig. Rex lässt sich nur noch von Silvia füttern und streicheln. Hagen ist verzweifelt! Was hat er nur falsch gemacht? Rex war doch immer sein einziger Freund. Derweil feiert Kimmel sein 25-jähriges Jubiläum bei der Freiwilligen Feuerwehr mit einer Feierstunde im Amt. Hagen soll die Festrede halten, was er natürlich entschieden ablehnt. Zu dumm nur, dass Silvia noch eine Gefälligkeit bei ihm offen hat. Derweil verkauft Rüdiger im Amt Billigkosmetik mit erstaunlicher Wirkung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jochen Busse (Hagen Krause) Ulrike Bliefert (Ulla Herbst) Claudia Scarpatetti (Nadia Schäfer) Thorsten Nindel (Rüdiger Poppels) Günter Bothur (Dr. Stüsser) Gerd Lohmeyer (Lünebach) Leonhard Mader (Kimmel) Originaltitel: Das Amt Regie: Titus Selge Drehbuch: Dietmar Jacobs, Katharina Eckart

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 263 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 63 Min. Last Platoon

Kriegsfilm

Tele 5 00:20 bis 02:00

Seit 63 Min. Der Lehrer

Comedyserie

RTL 00:30 bis 01:25

Seit 53 Min.