WDR 22:00 bis 23:30 Talkshow Kölner Treff D 2017 Stereo Untertitel 16:9 Merken Axel Stein: Bekannt wurde er durch die Sat1-Comedyserie "Hausmeister Krause - Ordnung muss sein", über zehn Jahre spielte Axel Stein darin den leicht pummeligen Hausmeistersohn Tommie Krause. Seit dem ist der Schauspieler aus der Film- und Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Ganz aktuell ist er ab Donnerstag im Kino neben Carolin Kebekus zu sehen - in der Komödie "Schatz, nimm du sie!". Wie er überhaupt auf die Leinwand kam, warum er so gerne spießig ist, darüber wird Axel Stein im Kölner Treff erzählen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Bettina Böttinger Gäste: Gäste: Axel Stein (Schauspieler), Devid Striesow (Schauspieler), Dr. Yael Adler (Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten), Bela B (Schlagzeuger), Mareile Höppner (Fernsehmoderatorin), Petra Gerster (Journalistin), Christian Nürnberger (Publizist) Originaltitel: Kölner Treff

