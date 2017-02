SAT.1 Gold 22:10 bis 23:10 Krimiserie Wolffs Revier Notwehr D 1992 16:9 Merken In die Villa Kaufmann ist eingebrochen worden. Wolff und Sawatzki finden zwei Tote: den Einbrecher Karl Gorzik und Heinrich Kaufmann, den Schwiegervater von Nina, die als Einzige überlebt hat. Sie erklärt den Polizisten, dass sie den Einbrecher in Notwehr erschossen hat, nachdem er ihren Schwiegervater tötete. Wolff recherchiert, dass die mondäne, jedoch in finanziellen Schwierigkeiten steckende Nina keineswegs so unschuldig ist, wie sie vorgibt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Heinrich (Andreas Wolff) Nadine Seiffert (Verena Wolff) Gerd Wameling (Dr. Peter Fried) Klaus Pönitz (Günther Sawatzki) Eckhard Heise (Horst Buchwald) Elia Zimmermann (Ellen Wolff) Hannelore Elsner (Nina Kaufmann) Originaltitel: Wolffs Revier Regie: Michael Mackenroth Drehbuch: Karl Heinz Willschrei Kamera: Dietmar Kölzer Musik: Nikolaus Glowna Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 265 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 65 Min. Last Platoon

Kriegsfilm

Tele 5 00:20 bis 02:00

Seit 65 Min. Norbit

Komödie

kabel eins 00:35 bis 02:15

Seit 50 Min.