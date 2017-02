ARD alpha 22:30 bis 23:00 Reportage Die Frage Sind uns Behinderte egal? D 2015 16:9 Merken Nein natürlich nicht, ist die Antwort, die einem sofort über die Lippen kommt. Doch wie viele Menschen mit Behinderung kennt man? Wie viele unserer Freunde sind behindert? Wo leben die 10 Prozent der Deutschen, die eine Behinderung haben? Wir haben oft keine Berührungspunkte, weder in der Schule, Arbeit und Freizeit. Dass Menschen mit Behinderung selbstverständlich an allen Bereichen im Leben teilnehmen können, dazu hat sich Deutschland mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention schon 2009 verpflichtet. Die vielzitierte Inklusion ist also kein Nice-to-have, sondern ein Menschenrecht. Aber immer noch lernen 70% aller Schüler mit Förderbedarf an Förderschulen. 40.000 Unternehmen beschäftigen keine Menschen mit Behinderung. Also haben wir keinen Kontakt zu ihnen und suchen ihn ja auch nicht. Doch auch wir können selbst in die Situation kommen: 96% aller Behinderungen sind erworben und nicht angeboren. Reporter Michael Bartlewski hatte bisher auch keinen Kontakt zu Menschen mit Behinderung und stellt sich in der neuen Folge auch seinen eigenen Berührungsängsten. Er trifft den 29-jährigen Dennis, der seit einem Snowboardunfall vor 12 Jahren vom Hals an abwärts querschnittsgelähmt ist und seinen neuen Job im Onlinemarketing einer Sportrucksackfirma beginnt. Er verbringt einen Tag in einer Wohngruppe für geistig behinderte Jugendliche in der Diakonie Neuendettelsau und er trifft den Rapper Graf Fidi, der im Rollstuhl sitzt und versucht, durch seine Musik aufzuklären. Journalistisches Arbeiten auf Augenhöhe - das ist das neue, junge, Format "Die Frage" von "PULS", dem jungen Programm des Bayerischen Rundfunks. "PULS"-Reporter Michael Bartlewski ist vier Wochen lang unterwegs, um Antworten auf die unterschiedlichsten Fragen zu bekommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Bartlewski Originaltitel: Die Frage

