kabel eins 22:10 bis 23:10 Krimiserie Castle Johanna Beckett USA 2011 HDTV Merken Der mittlerweile pensionierte Detective Raglan hat vor zwölf Jahren im Mordfall von Becketts Mutter Johanna ermittelt. Inzwischen leidet der alte Mann an Krebs und möchte vor seinem Tod sein Gewissen erleichtern. Gerade als er Beckett wichtige Informationen geben will, wird er von einem Scharfschützen erschossen. Beckett beginnt nachzuforschen, aber als sie einem Verdächtigen gegenüber ausrastet, wird sie von dem Fall abgezogen. Sie und Castle ermitteln heimlich weiter ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Tamala Jones (Lanie Parish) Originaltitel: Castle Regie: Thomas J. Wright Drehbuch: Will Beall Kamera: Bill Roe Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12

