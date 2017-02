3sat 22:35 bis 00:55 Thriller Julia USA, F, MEX, B 2008 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine Alkoholikerin entführt ein Kind, um von dessen Großvater Geld zu erpressen und damit ihr miserables Leben in bessere Bahnen zu lenken. Ihr Plan erweist sich als höchst dürftig und mündet in eine turbulente Flucht nach Mexiko. - Drama, Road Movie und Thriller um eine ebenso provozierende wie faszinierende Frau. Julia ist 40, Alkoholikerin und eine furiose Lügnerin. Zwischen Wodka-Exzessen und One-Night-Stands versucht sie vergeblich, die Tiefschläge des Lebens zu parieren. Als sie auch noch ihren Job verliert, setzt sie alles auf eine Karte: Angestachelt von ihrer mexikanischen Nachbarin, kidnappt sie deren Sohn, den achtjährigen Tom, aus der Obhut seines reichen Großvaters. Dieser setzt seine Leute auf Julia an, die sich, während sie auf das Geld wartet, mit den falschen Leuten einlässt. Sie halten Julia für eine reiche Amerikanerin und kidnappen ihrerseits Tom, um Julia zu erpressen. Eric Zoncas in den USA und Mexiko gedrehter Film ist packendes Alkoholiker-Drama, rasantes Road Movie und spannender Entführungsthriller in einem. Und vor allem ist der Film eine Tour de Force der Ikone des zeitgenössischen britischen Kinos, Tilda Swinton, die als Julia alle Register ihres Könnens zieht. Julia ist eine provozierende und faszinierende Frauenfigur. Und es ist Tilda Swintons Leistung, sie so überzeugend zu spielen, dass die Spannung der Charakterstudie die äußere Action in den Schatten stellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tilda Swinton (Julia) Saul Rubinek (Mitch) Kate del Castillo (Elena) Aidan Gould (Tom) Jude Ciccolella (Nick) Bruno Bichir (Diego) Horacio Garcia Rojas (Santos) Originaltitel: Julia Regie: Erick Zonca Drehbuch: Erick Zonca, Aude Py Kamera: Yorick Le Saux Altersempfehlung: ab 16

