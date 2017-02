National Geographic 22:40 bis 23:30 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Feuerball über Sioux City CDN 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken 19. Juli 1989: Flug 232 der United Airlines befindet sich in einer Höhe von 11 Kilometern über Iowa, als eines der drei Triebwerke der Boeing DC-10 explodiert. Die Piloten reagieren sofort und schalten die defekte Turbine ab - doch gerade, als sie glauben, noch einmal glimpflich davongekommen zu sein, offenbart sich das ganze Ausmaß der Störung: Die gesamten hydraulischen System der Maschine sind ausgefallen, Höhen- und Seitenruder reagieren nicht mehr. Die Piloten können die abwärts driftende Maschine nur noch rudimentär steuern, indem sie die beiden verbliebenen Triebwerke abwechselnd an- und wieder ausschalten. Tatsächlich gelingt ihnen auf diese Weise der Anflug auf den nächstgelegenen Flughafen. Eine reguläre Landung bleibt ohne Zugriff auf Landeklappen und Fahrwerk unmöglich, die Bruchlandung ist unausweichlich: 111 der 296 Menschen an Bord sterben. Dass nicht noch mehr Opfer zu beklagen sind, ist allein dem Können der Piloten zu verdanken. Ein Expertenteam muss nun herausfinden, warum die gleich mehrfach gesicherten Hydraulik-Systeme in so dramatischer Weise versagt haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation Musik: Christophe Henrotte

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 267 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 67 Min. Last Platoon

Kriegsfilm

Tele 5 00:20 bis 02:00

Seit 67 Min. Norbit

Komödie

kabel eins 00:35 bis 02:15

Seit 52 Min.