Sky Atlantic HD 22:05 bis 23:05 Serien The Casual Vacancy - Ein plötzlicher Todesfall Das Rennen GB 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Wahl des Gemeindevorstands steht bevor. Die Bewohner von Pagford warten gespannt darauf, ob im Namen des verstorbenen Barry Fairbrother neue Geheimnisse über die Kandidaten publik gemacht werden. - Dreiteilige britische Miniserie nach dem gleichnamigen Kriminalroman von "Harry Potter"-Autorin J.K. Rowling. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rory Kinnear (Barry Fairbrother) Michael Gambon (Howard Mollison) Julia McKenzie (Shirley Mollison) Keeley Hawes (Samantha Mollison) Abigail Lawrie (Krystal Weedon) Silas Carson (Vikram Jawanda) Emily Bevan (Mary Fairbrother) Originaltitel: The Casual Vacancy Regie: Jonathan Campbell Drehbuch: Sarah Phelps Kamera: Tony Slater Ling Musik: Solomon Grey Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 267 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 67 Min. Last Platoon

Kriegsfilm

Tele 5 00:20 bis 02:00

Seit 67 Min. Norbit

Komödie

kabel eins 00:35 bis 02:15

Seit 52 Min.